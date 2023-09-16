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        Düzce'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı

        Düzce'de çeşitli adreslere yapılan operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 22:30 Güncelleme: 16.09.2023 - 22:30
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        Düzce'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı
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        Düzce'de çeşitli adreslere yapılan operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

        Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, haklarında "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

        Hükümlülerin işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

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