Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Yığılca'da selden zarar gören yollar asfaltlanıyor

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaklaşık 2 ay önce meydana gelen selden zarar gören yolların asfaltlama ve onarım çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 11:02 Güncelleme: 17.09.2023 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yığılca'da selden zarar gören yollar asfaltlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaklaşık 2 ay önce meydana gelen selden zarar gören yolların asfaltlama ve onarım çalışmaları devam ediyor.

        Kent genelinde temmuz ayında meydana gelen selden en çok zarar gören ilçelerin başında gelen Yığılca'da, belediye koordinesinde tahrip olan yollar asfaltlanıyor.

        Düzce Belediyesinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında son olarak ilçe merkezinde yer alan Harmantepe mevkisinin yolları, bakım ve onarımdan geçirildikten sonra asfaltlandı.

        Çalışmaları yerinde takip eden Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, AA muhabirine, selin hemen ardından başlatılan çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Önceden hazırlamış olduğumuz eylem planı dahilinde ilçemizde ihtiyaç duyulan tüm yollarımızda çalışmalarımız sürecek. Vatandaşlarımız ilçemizde var olan tüm alanları rahatça kullanabilecek. Biz onlar için çalışmaya devam edeceğiz. İçleri rahat olsun. Çalışmalarımıza destek olan Düzce Belediye Başkanımız Faruk Özlü'ye ve Ege Asfalt'a teşekkür ediyorum." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Askerlik hayaliyle mide ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Askerlik hayaliyle mide ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Deprem sonrası vakalar 2 katına çıktı! Etkisi 2 yıl sürebilir
        Deprem sonrası vakalar 2 katına çıktı! Etkisi 2 yıl sürebilir
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        Hava akrobasi uçağı düştü: 1 çocuk öldü!
        Hava akrobasi uçağı düştü: 1 çocuk öldü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Filenin Sultanları'ndan ikide iki!
        Filenin Sultanları'ndan ikide iki!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        4 ilde orman yangını çıktı!
        4 ilde orman yangını çıktı!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti

        Benzer Haberler

        Düzce'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı
        Düzce'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı
        Düzce'de devrilen tarım aracındaki 6 kişi yaralandı
        Düzce'de devrilen tarım aracındaki 6 kişi yaralandı
        Düzce'de çevreci bisikletliler şehir turunun ardından atık topladı
        Düzce'de çevreci bisikletliler şehir turunun ardından atık topladı
        Düzce'de polis ekipleri kaza yapan aracın sürücüsünü uzun süre aradı
        Düzce'de polis ekipleri kaza yapan aracın sürücüsünü uzun süre aradı
        Düzce´de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
        Düzce´de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
        Düzce'de şafak vakti "huzur" operasyonu
        Düzce'de şafak vakti "huzur" operasyonu