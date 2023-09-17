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        Gölyaka'da toplu sünnet şöleni düzenlendi

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5 gün önce sünnet edilen 65 çocuk için şölen düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 11:10 Güncelleme: 17.09.2023 - 11:10
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        Gölyaka'da toplu sünnet şöleni düzenlendi
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5 gün önce sünnet edilen 65 çocuk için şölen düzenlendi.

        Gölyaka Belediyesince ilki 2021 yılında düzenlenen toplu sünnet şöleninin ikincisi bu yıl gerçekleştirildi.

        Bu çerçevede belediyenin toplantı salonunda 5 gün önce sünnet edilen 65 çocuk, iyileşme süreçlerinin tamamlanmasının ardından kendileri için düzenlenen şölende bir araya geldi.

        Belediyenin sosyal tesislerinde düzenlenen şölende, mevlit okundu, traktör trenle gezdirilen çocuklara lokma ve dondurma ikram edildi.

        Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, gazetecilere, sünnet şölenini bir senelik aranın ardından tekrar gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Bu sene 65 çocuğun sünnetini gerçekleştirdiklerini aktaran Demircan, "Bugün de onun Kur'an-ı Kerim okuma tilavetlerini yaptık. Lokma, dondurma ikramlarımızı dağıttık. Veliler, çocuklar memnun. Evlatlarımızın yaraları iyileşmiş, oynuyorlar, zıplıyorlar. Gölyaka halkına, sosyal sorumluluk projemize destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Etkinliğe, çocuklar ve ailelerin yanı sıra İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Keleş, belediye meclis üyeleri ve din görevlileri de katıldı.

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