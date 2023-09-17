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        Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan panelvandaki 3 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde panelvanın bariyere çarpması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 12:55 Güncelleme: 17.09.2023 - 13:06
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        Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan panelvandaki 3 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde panelvanın bariyere çarpması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Salih S. idaresindeki 34 LK 9977 plakalı panelvan, otoyolun Gölyaka gişeleri mevkisinde kontrolden çıktı.

        Bariyere çarparak durabilen panelvanda bulunan E.A. (8), Hülya A. (34) ve Zeliha S. (55) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Otoyolun emniyet şeridi dubalarla çevrildikten sonra yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince kaza yerinde yapıldı.

        Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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