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        Düzce'de istinat duvarına çarpan tarım aracının sürücüsü öldü

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 14:50 Güncelleme: 17.09.2023 - 14:50
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        Düzce'de istinat duvarına çarpan tarım aracının sürücüsü öldü
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        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü.

        Mehmet Akay'ın kullandığı tarım aracı, Yeşiltepe-Dipsizgöl köy yolu ayrımında kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Akay, ambulansla kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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