Düzce'de istinat duvarına çarpan tarım aracının sürücüsü öldü
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü.
Mehmet Akay'ın kullandığı tarım aracı, Yeşiltepe-Dipsizgöl köy yolu ayrımında kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Akay, ambulansla kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.