Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 22:19 Güncelleme: 17.09.2023 - 22:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu'nda 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Otoyolda İstanbul istikametine giden, aralarında panelvan, cip ve otomobilin bulunduğu 11 araç, Yeşilyayla mevkisinde çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle araçlardaki 6 kişi yaralandı.

        Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

        Otoyolun İstanbul istikametinde ulaşımın kontrollü sağlanması nedeniyle yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

        Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kartal 'Fırtına'ya tutuldu!
        Kartal 'Fırtına'ya tutuldu!
        'Kara Mamba' kaçarken yakalandı
        'Kara Mamba' kaçarken yakalandı
        "Oyunsuz ama dörtte dört"
        "Oyunsuz ama dörtte dört"
        Alanya'da orman yangını
        Alanya'da orman yangını
        Fenerbahçe'den 10'da 10!
        Fenerbahçe'den 10'da 10!
        Kuntz yerine kim gelecek?
        Kuntz yerine kim gelecek?
        Beton parçaları arabanın üstüne düştü
        Beton parçaları arabanın üstüne düştü
        Bir evde başladı 10 eve sıçradı
        Bir evde başladı 10 eve sıçradı
        4-4'lük Fener!
        4-4'lük Fener!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        Zeynep Oya Kaya hayatını kaybetti
        Zeynep Oya Kaya hayatını kaybetti
        "Malumun ilamı oldu"
        "Malumun ilamı oldu"
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen

        Benzer Haberler

        Düzce'de panelvan ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Düzce'de panelvan ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Sürücüsü rahatsızlanan minibüs bariyerlere çarptı: 3 yaralı
        Sürücüsü rahatsızlanan minibüs bariyerlere çarptı: 3 yaralı
        Düzce'de istinat duvarına çarpan tarım aracının sürücüsü öldü
        Düzce'de istinat duvarına çarpan tarım aracının sürücüsü öldü
        Düzce'de uzman çavuş evinde ölü bulundu
        Düzce'de uzman çavuş evinde ölü bulundu
        Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan panelvandaki 3 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan panelvandaki 3 kişi yaralandı
        Gölyaka'da toplu sünnet şöleni düzenlendi
        Gölyaka'da toplu sünnet şöleni düzenlendi