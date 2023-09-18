DOSYA HABER/BALIKÇI BARINAKLARININ EMEKTARLARI - Akçakocalı balıkçı 35 yıldır ekmeğini, sevdalısı olduğu denizden çıkarıyor

ÖMER ÜRER - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 20 yaşında aldığı tekneyle başladığı balıkçılıkta 35 yılı geride bırakan Erol Ses, ilk günkü heyecanla mesleğini sürdürüyor.

Anadolu Ajansının "Balıkçı Barınaklarının Emektarları" başlıklı dosya haberinin son bölümünde, Akçakoca'daki balıkçılardan Erol Ses'in hayat hikayesi anlatıldı.

Deniz tutkusu çocukluk yıllarına dayanan 55 yaşındaki Ses, ilkokuldayken vakit buldukça Akçakoca Limanı'nda balıkçı ağabeyleriyle balık avına çıkmaya başladı.

Kendi teknesini 20 yaşında almasıyla balıkçılık sevdasını mesleğe dönüştüren Ses, 35 yıldır denizden hiç kopmadı.

Vaktini limandaki teknesinde ağ onarıp, denizde balık tutmakla geçiren Ses, avladığı balıkları esnafa satarak geçimini sağlıyor.

Ekmeğini denizden çıkarmaya devam eden iki çocuk babası Ses, AA muhabirine, zorluğuna rağmen ilk günkü heyecanla sevdiği işi yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "En güzel yanı, denize gidip o tadı, güzelliği yaşadıktan sonra karaya gelip emeğinin karşılığını almak." dedi.

- "Çocuklarımıza bu meslekle baktık"

Erol Ses, salyangoz, palamut ve çinekop avcılığı yaptıklarını belirterek, "Sonuçta denizi seviyoruz, aşığız. Geçimimiz de bundan hemen hemen, çocuklarımıza bu meslekle baktık. Yaptığımız bir şey varsa onları deniz sayesinde yaptık." diye konuştu.

Balıkçılığın zorluklarına değinen Erol Ses, şunları kaydetti:

"Deniz şakaya gelecek bir şey değil. Denizi anlayacaksın, teknendeki arızanı bileceksin. Bunları bilmezsen çok büyük sıkıntıya girersin. O an telefonun çalışmayabilir, hava birden değişebilir. Biz hava raporlarına bakarak denize çıkıyoruz. Karadeniz biraz tehlikeli, ne zaman patlayacağı belli olmaz. Kötü havalarda ne kadar çok balık da olsa çıkmamaya gayret ediyoruz çünkü canımız sağ kalırsa ancak ailemize bakarız. Deniz, hırsı, aç gözlülüğü sevmez. Hırs adamı öldürür."

Erol Ses, denize açıldıklarında karşılaştıkları zorluklara bile espriyle yaklaştıklarını anlatarak, "Denize çıktık, hava çok güzel. Güzel ama arkadaş diyor ki 'Bir daha ağ atalım mı?' Dedim 'At, yat aşağı.' Ağı attık ama 1 saat sonra hava bozdu, kıyamet kopuyor. O esnada arkadaşım dedi ki 'Beni bir öldüremedin.' Bazen tabii böyle kötü ama tatlı anılarımız var denizde." ifadelerini kullandı.

Yeni sezona olumsuz hava şartları nedeniyle biraz geç başladıklarına değinen Ses, sözlerini şöyle tamamladı:

"Palamut bir sene olur, bir sene olmaz. Bu sene biraz sürpriz yaptı ama çok da beklentimiz yok. Önümüzdeki günlerde ne olur bilemiyoruz, deniz biraz sıkıntılı. Balık var ama poyrazdan dolayı kıyıya gelmiyor, bize av imkanı vermiyor. O olmadı mı yine salyangoza devam."