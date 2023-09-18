Düzce'de aracında uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı
Düzce'de uyuşturucu madde bulunan aracın sürücüsü tutuklandı.
Düzce'de uyuşturucu madde bulunan aracın sürücüsü tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde Doğanlı köyünde, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince durdurulan araçta arama yapıldı.
Aracın bagajında, 4 bin 102 uyuşturucu hap, sürücü Ç.S'nin (38) çantasında ise 2 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan Ç.S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, araçtaki yolcular E.D. (22) ve İ.K. (24) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.