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        Düzce'de aracında uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı

        Düzce'de uyuşturucu madde bulunan aracın sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 17:33 Güncelleme: 18.09.2023 - 17:45
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        Düzce'de aracında uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı
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        Düzce'de uyuşturucu madde bulunan aracın sürücüsü tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde Doğanlı köyünde, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince durdurulan araçta arama yapıldı.

        Aracın bagajında, 4 bin 102 uyuşturucu hap, sürücü Ç.S'nin (38) çantasında ise 2 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan Ç.S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, araçtaki yolcular E.D. (22) ve İ.K. (24) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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