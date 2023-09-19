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        Düzce'de haklarında yakalama kararı bulunan 3 zanlı gözaltına alındı

        Düzce'de düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 12:38 Güncelleme: 19.09.2023 - 12:38
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        Düzce'de haklarında yakalama kararı bulunan 3 zanlı gözaltına alındı
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        Düzce'de düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şahıslara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 3 zanlı yakalandı.

        Haklarında adli işlem başlatılan şüphelilerin, "hırsızlık, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, mala zarar verme, kasten yaralama, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.

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