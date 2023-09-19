Düzce'de haklarında yakalama kararı bulunan 3 zanlı gözaltına alındı
Düzce'de düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Düzce'de düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şahıslara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 3 zanlı yakalandı.
Haklarında adli işlem başlatılan şüphelilerin, "hırsızlık, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, mala zarar verme, kasten yaralama, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.