Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Gaziler Günü kutlandı Sakarya, Düzce, Kocaeli, Bolu, Karabük ve Bartın'da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Sakarya, Düzce, Kocaeli, Bolu, Karabük ve Bartın'da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Resmi Daireler Kampüsü'ndeki Atatürk Anıtı önünde yapılan törende, Sakarya Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Muharip Gaziler Derneğince çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şube Başkanı Erol Demir, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Vali Yaşar Karadeniz ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, törenin ardından Türkiye Muharip Gaziler ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri derneklerini ziyaret etti.

Karadeniz, ziyarette yaptığı konuşmada, bu topraklar için gerektiğinde seve seve canını feda edecek insanların varlığının çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bu coğrafyayı birçok fedakarlık sayesinde bir karışına zerre zarar getirmeden korumuşuz. Bunda tüm şehitlerimizin ve gazilerimiz elbette payı çok büyük. Ben yapmış olduğunuz kahramanlıklardan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Ziyaretin ardından şehit ve gazi yakınlarına, Sakarya Büyükşehir Belediyesince bisiklet hediye edildi.

- Düzce

Düzce Anıtpark Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Şiirlerin okunduğu etkinlikte Vali Selçuk Aslan, gazilerle tek tek selamlaşarak günlerini kutladı.

Etkinlikler kapsamında şehit yakınları, gaziler ve aileleri için kahvaltı programı düzenlendi.

- Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Kültür Tepesi'nde düzenlenen törende de Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali Seddar Yavuz, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile gaziler katıldı.

Gebze ilçesinde de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Kent Meydanı Belediye Hizmet Binası önündeki etkinlikte Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, gazilerle sohbet etti.

Şiirlerin okunduğu etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

- Bolu

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Solmaz Ahmet Baysal Öğretmenevi'nde şehit yakınları ve gaziler için gerçekleştirilen etkinliğe, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Avcı, daire müdürleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Vali Kılıç, programda yaptığı konuşmada, şehit ve gazilere minnettar olduklarını dile getirerek, "Bu kutsal toprakların yüzyıllarca bizim hükümdarlığımız altında olmasının baş mimarı sizlersiniz. Sizlerden Allah razı olsun. Ölürsem şehit, kalırsam gazi düsturuyla hep hareket ettik millet olarak ve bu topraklarda yaşamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

- Karabük

Yenişehir Atatürk Anıtı'ndaki törende Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Belediye Başkanı Rafet Vergili ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı tarafından anıta çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından törende Karabük Belediyesi bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin şiir okuduğu etkinlikte konuşan Çorbacı, 19 Eylül'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Türk kahramanlığının taçlandığı bir gün olduğunu söyledi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, kurum müdürleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Bartın

Bartın'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Altunok tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu program, günün anlam ve önemini anlatan konuşmaların ardından sona erdi.

Törene, kamu kurumlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ile vatandaşlar katıldı.