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        Gölyaka, Akçakoca ve Kaynaşlı'da "Gaziler Günü" kutlandı

        Düzce'nin Gölyaka, Akçakoca ve Kaynaşlı ilçelerinde "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 15:24 Güncelleme: 19.09.2023 - 15:46
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        Gölyaka, Akçakoca ve Kaynaşlı'da "Gaziler Günü" kutlandı
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        Düzce'nin Gölyaka, Akçakoca ve Kaynaşlı ilçelerinde "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Gölyaka Kaymakamlığı tören alanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törene, Kaymakam Ali Tuğrul Yıldız, Belediye Başkanı Yakup Demircan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu ile siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve gaziler katıldı.

        İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen programda ise gaziler ve ailelerine ikramlarda bulunuldu.

        - Akçakoca

        Akçakoca Kaymakamlığı önünde düzenlenen törene, Kaymakam Mustafa Can, Belediyesi Başkan Vekili Yüksel Yılmaz, gaziler ve protokol üyeleri katıldı.

        Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunudu ve İstiklal Marşı'nın okundu. Törende binbaşı Hüseyin Ünlü, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

        Tören, şiirlerin okunmasıyla son buldu.

        - Kaynaşlı

        Kaynaşlı Kaymakamlığı önündeki alanda gerçekleştirilen törene, Kaymakam Ali Açıkgöz, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Nuri Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Nuri Badişoğlu, Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Badişoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kurum müdürleri ve gaziler katıldı.

        Törenin ardından protokol üyeleri, gazileri evlerinde ziyaret etti.

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