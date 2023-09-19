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        Düzce'de kereste fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bir kereste fabrikasının toz silosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 23:58 Güncelleme: 20.09.2023 - 00:12
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        Düzce'de kereste fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bir kereste fabrikasının toz silosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İlçeye bağlı Yeşilova köyündeki kereste fabrikasının toz silosunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

        Fabrika çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Gölyaka ve Düzce belediyelerine ait itfaiye ile sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından yangını söndürdü.

        Yangın nedeniyle siloda hasar oluştu.

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