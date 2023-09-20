Düzce'de "Çocuk Üniversitesi"nde yeni dönem başlıyor
Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde eğitim veren Çocuk Üniversitesi, yeni dönem başvuruları 25 Eylül'de başlayacak.
Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde eğitim veren Çocuk Üniversitesi, yeni dönem başvuruları 25 Eylül'de başlayacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uzman eğitmenler eşliğinde yeni dönem eğitimlerine başlayacak Çocuk Üniversitesi, hafta içi atölyelerinin yanı sıra cumartesi günleri de belirli branşlarda çocukların gelişimine katkı sağlamayı sürdürecek.
Eğitim atölyeleriyle yeni dönemde 7-13 yaş grubunda 22, 5-6 yaş grubunda 7, cumartesi atölyelerinde ise 5 branşta ders verilecek.
Çocuk Üniversitesinde eğitimler, 2 Ekim'de başlayacak.