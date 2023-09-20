Düzce'de gasp olayına ilişkin 3 zanlı tutuklandı
Düzce'de cep telefonu ve araç gasbedilmesi olayına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.
Düzce'de cep telefonu ve araç gasbedilmesi olayına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.
Kent merkezinde Y.E.Y'nin daha önce çalıştığı iş yerinde cep telefonu ve aracının gasbedildiği şikayeti üzerine, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Teknik ve fiziki takip sonucu zanlıları belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri sahibi O.Ö. ile O.Y. ve T.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Zanlılar, Düzce 2. Sulh Ceza Hakimliğince "nitelikli yağma" suçundan tutuklandı.