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        Düzce Belediyesi ile Düzce Üniversitesi arasında "personel indirimi" protokolü

        Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi (DÜ) arasında üniversite personelinin belediye sosyal tesislerinden indirimli yararlanmasını öngören protokol imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 17:01 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:01
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        Düzce Belediyesi ile Düzce Üniversitesi arasında "personel indirimi" protokolü
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        Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi (DÜ) arasında üniversite personelinin belediye sosyal tesislerinden indirimli yararlanmasını öngören protokol imzaladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, makam toplantı salonunda bir araya gelen Belediye Başkanı Faruk Özlü ve DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, protokolü imzaladı.

        Protokol kapsamında, Düzce Belediyesi BELTUR A.Ş. sorumluluğu altında işletilen Mutfak Sanatları Merkezi, Millet Kıraathanesi, Kusursuz Kafe, Erguvan Sosyal Tesisleri, Aydınpınar Sosyal Tesisleri ve Samandere Şelalesi Sosyal Tesisleri'nde, üniversite personeli ile birinci derece yakınlarına buralardaki hizmetlerde yüzde 10 indirim uygulanacak.

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