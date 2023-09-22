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        TRAC Düzce Şube Yönetimi oluşturuldu

        Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Düzce Şube Başkanı Muharrem Şanlı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 14:15 Güncelleme: 22.09.2023 - 14:15
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        TRAC Düzce Şube Yönetimi oluşturuldu
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        Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Düzce Şube Başkanı Muharrem Şanlı oldu.

        Kamu yararına olan dernekler statüsündeki cemiyetin il başkanlığı binasında gerçekleştirilen kongrede, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşması yapıldı, faaliyet raporu açıklandı.

        Yapılan seçimde Muharrem Şanlı TRAC Düzce Şube Başkanı oldu. Yönetim Kuruluna; Sebahaddin Sunman, Serkan Zerin, Ömer Çavuş ve İbrahim Türkseven, Denetim Kuruluna ise Betül Çıldır, Çiğdem Demirel ve Selçuk Özen seçildi.

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