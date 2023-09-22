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        Düzce'de Özbekistan uyruklu kadın, birlikte yaşadığı erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü

        Düzce'de Özbekistan uyruklu kadın, tartışma üzerine birlikte yaşadığı erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 21:57 Güncelleme: 22.09.2023 - 22:26
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        Düzce'de Özbekistan uyruklu kadın, birlikte yaşadığı erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü
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        Düzce'de Özbekistan uyruklu kadın, tartışma üzerine birlikte yaşadığı erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

        Konuralp Orhangazi Mahallesi 502. Sokak'ta bir apartman dairesinde Özbekistan uyruklu Borna Adilova (46), birlikte yaşadığı A.G. (68) ile iddiaya göre kıskançlık sebebiyle tartıştı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine A.G. kadını bıçakla yaraladı ve 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ceset, cumhuriyet savcısı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Şüpheli A.G. polise teslim oldu.

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