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        Düzce'de beyin kanamasından ölen 9 yaşındaki çocuk toprağa verildi

        Düzce'de beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ezgi Nilay Yavuz, Yığılca ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 22:06 Güncelleme: 22.09.2023 - 22:38
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        Düzce'de beyin kanamasından ölen 9 yaşındaki çocuk toprağa verildi
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        Düzce'de beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ezgi Nilay Yavuz, Yığılca ilçesinde toprağa verildi.

        Dün akşam saatlerinde eğitim gördüğü okulundan geldikten sonra Körpeşler Mahallesi'ndeki evinde aniden bayılan 9 yaşındaki Ezgi Nilay Yavuz, ailesi tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burada beyin kanaması teşhisi konulan küçük Ezgi, daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Küçük çocuk burada yapılan müdahalelere rağmen bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

        Ailesi tarafından Kocaeli'nden alınarak memleketi Düzce'nin Yığılca İlçesine bağlı Geriş Köyü'ne getirilen küçük Ezgi Nilay Yavuz'un naaşı, burada kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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