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        Düzce'de kazaya karışan otomobildeki çocukları polis sakinleştirdi

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kaza yapan otomobildeki çocukları polis ekipleri teskin etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 11:03 Güncelleme: 23.09.2023 - 11:16
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        Düzce'de kazaya karışan otomobildeki çocukları polis sakinleştirdi
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kaza yapan otomobildeki çocukları polis ekipleri teskin etti.

        Ankara'dan İstanbul istikametine seyreden Pelin G.B. idaresindeki 06 DAJ 607 plakalı otomobil, Sarıçökek mevkisinde kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Cem Çağlar Ç. yönetimindeki 34 CUF 036 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralananın olmadığı kazada sürücüler ve araçlardaki 6 kişi, tedbir amaçlı ambulansta muayene edildi.

        Öte yandan polis ekipleri, kazaya karışan 34 CUF 036 plakalı otomobildeki 2 çocuğu su ve çikolata vererek sakinleştirmeye çalıştı.

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