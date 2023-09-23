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        Düzce'de çıkan yangınlarda 4 evde hasar oluştu

        Düzce'de meydana gelen yangınlarda, 4 evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 13:20 Güncelleme: 23.09.2023 - 13:20
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        Düzce'de çıkan yangınlarda 4 evde hasar oluştu
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        Düzce'de meydana gelen yangınlarda, 4 evde hasar oluştu.

        Merkeze bağlı Esentepe köyünde kullanılmayan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

        Darıcı Mahallesi 5715. Sokak'ta ise 3 katlı apartmanın çatı katında trafo patlaması sonucu yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında apartmanın çatısı tamamen yandı.

        Merkeze bağlı Soğukpınar köyünde de tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bitişikteki tek katlı eve de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında iki ev kullanılmaz hale geldi.

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