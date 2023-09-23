Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 çocuk yaralandı
Düzce'de 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
D-655 kara yolunun Şifalısu mevkisindeki kavşaktan dönmeye çalışan Muzaffer P. idaresindeki 67 DA 283 plakalı otomobil ile Akçakoca'dan Düzce istikametine seyreden Eda Ç. yönetimindeki 81 KD 040 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 81 KD 040 plakalı otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan M.Ç. (12) Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.