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        Bolu Dağı geçişinde yol güvenliği için çevre temizliği çalışması yapıldı

        Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde, yol kenarındaki trafik uyarı tabelalarını kapatan çalılıkların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 15:19 Güncelleme: 23.09.2023 - 15:41
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        Bolu Dağı geçişinde yol güvenliği için çevre temizliği çalışması yapıldı
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        Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde, yol kenarındaki trafik uyarı tabelalarını kapatan çalılıkların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Güzergahta bazı ikaz ve uyarı tabelalarının görüşü etkileyecek düzeyde çalılıklarla kaplanması üzerine, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü harekete geçti.

        Geçişin virajlı bölümlerinden başlayan çalışmalar kapsamında trafik ikaz ve uyarı tabelalarının çevresinde biten otlar, iş makineleriyle kesildikten sonra kaldırılıyor.

        Temizlik çalışmasıyla sürücülerin yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

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