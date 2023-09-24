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        Gölyaka Devlet Hastanesi'nde dahiliye bölümü açıldı

        Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki devlet hastanesine dahiliye bölümü açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 11:49 Güncelleme: 24.09.2023 - 11:49
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        Gölyaka Devlet Hastanesi'nde dahiliye bölümü açıldı
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki devlet hastanesine dahiliye bölümü açıldı.

        Hizmet vermeye başlayan hastaneyi ziyaret eden Belediye Başkanı Yakup Demircan, servisin ilçe halkı için hayırlı olması temenni ederek, "Serviste göreve başlayan uzman doktor Zülküf Aras'a 'İlçemize hoş geldiniz.' diyor, meslek hayatında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

        Hastane Müdürü Mustafa Mumcu, muayene için MHRS sisteminden randevu veya hastaneden sıra alınması gerektiğini hatırlattı.

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