Anadolu Otoyolu'nda tıra çarptıktan sonra yanan çekicinin şoförü öldü
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tıra çarpan çekicinin sürücüsü öldü, çekiciye yüklü arızalı otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tıra çarpan çekicinin sürücüsü öldü, çekiciye yüklü arızalı otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Otoyolun Yeşilyayla geçişi Ankara istikametinde seyreden Yusuf İzzettin Can yönetimindeki 10 ADS 492 plakalı çekici, aynı yönde seyreden Hüseyin Ü. idaresindeki 42 P 8000 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tırın arkasına sıkışan çekicide yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çekici sürücüsü Can, yanarak hayatını kaybetti.
Bu arada, çekiciye yüklü arızalı 34 ZF 2711 plakalı otomobildeki R.T.Y. ve İ.B. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tır sürücüsü Hüseyin Ü. gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğunun oluştuğu otoyolun Ankara istikametinde trafik tek şeritten kontrollü veriliyor.