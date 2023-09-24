Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda tıra çarptıktan sonra yanan çekicinin şoförü öldü

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tıra çarpan çekicinin sürücüsü öldü, çekiciye yüklü arızalı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 17:55 Güncelleme: 24.09.2023 - 18:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu'nda tıra çarptıktan sonra yanan çekicinin şoförü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tıra çarpan çekicinin sürücüsü öldü, çekiciye yüklü arızalı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Otoyolun Yeşilyayla geçişi Ankara istikametinde seyreden Yusuf İzzettin Can yönetimindeki 10 ADS 492 plakalı çekici, aynı yönde seyreden Hüseyin Ü. idaresindeki 42 P 8000 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle tırın arkasına sıkışan çekicide yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çekici sürücüsü Can, yanarak hayatını kaybetti.

        Bu arada, çekiciye yüklü arızalı 34 ZF 2711 plakalı otomobildeki R.T.Y. ve İ.B. yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tır sürücüsü Hüseyin Ü. gözaltına alındı.

        Kaza nedeniyle yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğunun oluştuğu otoyolun Ankara istikametinde trafik tek şeritten kontrollü veriliyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Mücadelede devre arası!
        Mücadelede devre arası!
        İki arkadaş, taksi tartışması sonrası öldürüldü!
        İki arkadaş, taksi tartışması sonrası öldürüldü!
        Annesine veda etti
        Annesine veda etti
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        6 yaşındaki Cihan'ın feci ölümü!
        6 yaşındaki Cihan'ın feci ölümü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol şov
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol şov
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Feci ölüm! Kullandığı silindirin altında kaldı
        Feci ölüm! Kullandığı silindirin altında kaldı
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        Davalık filmin çekimlerine başlandı
        Davalık filmin çekimlerine başlandı
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        En iyi film belli oldu
        En iyi film belli oldu
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!

        Benzer Haberler

        Gölyaka Devlet Hastanesi'nde dahiliye bölümü açıldı
        Gölyaka Devlet Hastanesi'nde dahiliye bölümü açıldı
        Bolu Dağı geçişinde yol güvenliği için çevre temizliği çalışması yapıldı
        Bolu Dağı geçişinde yol güvenliği için çevre temizliği çalışması yapıldı
        Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 çocuk yaralandı
        Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 çocuk yaralandı
        Düzce'de çıkan yangınlarda 4 evde hasar oluştu
        Düzce'de çıkan yangınlarda 4 evde hasar oluştu
        Düzce'de antik kentte bulunan Büyük İskender'e ait heykel başı arkeologları...
        Düzce'de antik kentte bulunan Büyük İskender'e ait heykel başı arkeologları...
        Düzce'de kazaya karışan otomobildeki çocukları polis sakinleştirdi
        Düzce'de kazaya karışan otomobildeki çocukları polis sakinleştirdi