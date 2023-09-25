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        Düzce'de çiftçilere "anız yakmayın" çağrısı

        Düzce'de sonbaharda artan anız yangınlarının biyolojik döngüyü engellediği, bu nedenle çiftçilerin anız ateşi yakmaktan uzak durmaları gerektiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 17:37 Güncelleme: 25.09.2023 - 17:55
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        Düzce'de çiftçilere "anız yakmayın" çağrısı
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        Düzce'de sonbaharda artan anız yangınlarının biyolojik döngüyü engellediği, bu nedenle çiftçilerin anız ateşi yakmaktan uzak durmaları gerektiği bildirildi.

        Belediye İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sonbahar mevsiminin gelmesiyle tarım alanları temizliğinin geleneksel yöntemlerle yapıldığı belirtilerek, hasadın ardından kalıntıların yakılması işleminin hem yangın hem de ekolojik denge için risk oluşturduğu vurgulandı.

        Kontrolden çıkan anız yangınlarının orman yangınlarına sebep olduğuna dikkat çekilen açıklamada, toprağın mineral zenginliğini yok ettiği ve mikro canlıların ölmesine neden olduğu kaydedildi.

        Toprağın verimine doğrudan etki eden mineral dengesi ile üst tabakasında bulunan mikro canlıların da ortadan kaybolmasına neden olan "anız yakma" alışkanlığının çiftçilerin hem kısa hem de uzun vadede zarar etmesine neden olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Çiftçi vatandaşlarımızın hasat sonrası tarım alanı temizliği için kullandığı bu yöntem hiçbir yarar sağlamamakta aksine çok fazla zarar vermektedir. Kontrolden çıkan yangınlar büyük orman yangınlarına sebep olurken, toprağın mineral zenginliğini yok etmekte, mikro canlıları öldürmekte ve hatta soluduğumuz havaya dahi zarar vermektedir. Bu konuda orman cenneti Düzce'mizin yeşil örtüsünü korumak ve gelecek nesillere aktarabilmek için vatandaşlarımızın anız yangınına karşı dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Toprağımızı, ormanımızı öldürmeyelim, biyolojik döngüye engel olmayalım."

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