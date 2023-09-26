Ata tohumuyla yetiştirilen Konuralp pirincinde hasat başladı

Düzce'de ata tohumuyla yetiştirilen coğrafi işaretli Konuralp pirincinin hasadına başlandı.

Tarihi 1800'lü yıllara dayanan ve "Osmanlı saray mutfağının pirinci" olarak adlandırılan Konuralp pirinci, lezzeti dolayısıyla talep görüyor.

Bölgede mayıs ayında sulak alanda çeltik ekimi yapan üreticiler, hasat mesaisine başladı.

Çiftçiler, meşakkatli üretim sürecinin ardından olgunluğa ulaşan ve pazar sıkıntısı yaşamayan ürünü, kurutma işleminin ardından satışa hazır hale getirecek.

- "Coğrafi işaret alması çok önemli"

İl Tarım ve Ormancılık Müdürü Esra Uzun, AA muhabirine, kentte yaklaşık 2 bin dekar alanda ata tohumuyla pirinç üretimi yapıldığını söyledi.

Bölgede 70 çiftçinin çeltik üretimi yaptığını aktaran Uzun, "Çeltik alanlarımızda dönüme 700-750 kilogram ham çeltik verimi bekleniyor. Bu çeltikler kurutulduktan sonra da randımanla 400-450 kilogram pirinç elde etmiş olacağız. Konuralp pirinci coğrafi işaret almış bir ürün. Bu anlamda da markalaşmak sürecinde ilerliyor." dedi

Üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığının üretim teşviki anlamında desteği olduğunu anlatan Uzun, "Bakanlığımız dekar başına 271 lira mazot ve gübre desteği, 100 lira pirim desteği, 50 lira sertifikalı tohum desteği ve ayrıca sulama desteği veriyor. Kurutmasının yerel yöntemlerle yapılması da pirince ayrı bir özellik katıyor. Bu konuda coğrafi işaret alması çok önemli. Üreticilerimize bereketli bir sezon diliyoruz." diye konuştu.

Çiftçi İsmet Aktepe de tarlalarında pirinç yetiştirmek için büyük emek verdiklerini belirterek, "Bu yıl verimden memnunuz. Geçen yılki üründen daha güzel." dedi.

Aktepe, 60 yıldır bu işin içinde olduklarını dile getirerek, "Bizden önce atalarımız da bu işi yapıyordu. Bu pirinç burada üretilip Osmanlı sofralarına gönderiliyordu. Bu pirincin aroması çok hoş. Yiyen herkes çok memnun." ifadesini kullandı.