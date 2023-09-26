Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Halk ozanı Neşet Ertaş, Düzce'de düzenlenen konserle anıldı

        "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ı anma etkinlikleri kapsamında Düzce'de konser düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 11:55 Güncelleme: 26.09.2023 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Halk ozanı Neşet Ertaş, Düzce'de düzenlenen konserle anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ı anma etkinlikleri kapsamında Düzce'de konser düzenlendi.

        Düzce Belediyesince düzenlenen "Ustaya Saygı" konserinde halk müziğinin önemli ismi Neşet Ertaş, vefatının 11'inci yıl dönümünde anıldı.

        Soğancı mevkisindeki KYK yurdunun konferans salonunda gerçekleştirilen konserde, türküleriyle milyonların gönlünde taht kuran Neşet Ertaş'a ait parçalar, misafir sanatçı Gülşen Kutlu tarafından seslendirildi.

        Kutlu, daha sonra Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden Ayşe Taş'ı sahneye davet ederek ustanın parçalarını birlikte yorumladı.

        Konser, Kutlu'ya çiçek ve plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

        Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği konseri, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu da dinledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Ata tohumuyla yetiştirilen Konuralp pirincinde hasat başladı
        Ata tohumuyla yetiştirilen Konuralp pirincinde hasat başladı
        Düzce'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Düzce'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Düzce'de çiftçilere "anız yakmayın" çağrısı
        Düzce'de çiftçilere "anız yakmayın" çağrısı
        Düzce Belediyesi gençleri özel etkinliklerle buluşturdu
        Düzce Belediyesi gençleri özel etkinliklerle buluşturdu
        Togg'un gelin arabası olmasını isteyen genç çiftin hayali gerçekleşti
        Togg'un gelin arabası olmasını isteyen genç çiftin hayali gerçekleşti
        Anadolu Otoyolu Kaynaşlı-Abant arası Ankara yönü onarım için trafiğe kapatı...
        Anadolu Otoyolu Kaynaşlı-Abant arası Ankara yönü onarım için trafiğe kapatı...