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        Düzce'de tırın kasasından yola devrilen 5 tonluk sac ulaşımı aksattı

        Düzce'de otomobile çarpan tırın kasasından yola devrilen sac ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 13:08 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:08
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        Düzce'de tırın kasasından yola devrilen 5 tonluk sac ulaşımı aksattı
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        Düzce'de otomobile çarpan tırın kasasından yola devrilen sac ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezine seyreden Fatih I. idaresindeki 67 TS 245 plakalı rulo sac yüklü tır, Kalıcı Konutlar bağlantı yolu Metek TOKİ Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Emirhan S. yönetimindeki 81 FE 754 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle tırın kasasındaki yaklaşık 5 ton ağırlığındaki sac, yola devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan olmazken, yolun Düzce istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, sacın iş makinesiyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

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