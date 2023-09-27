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        Düzce'de otomobilin çarptığı motosikletli öldü

        Düzce'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 10:19 Güncelleme: 27.09.2023 - 10:27
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        Düzce'de otomobilin çarptığı motosikletli öldü
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        Düzce'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        D-100 kara yolu İstanbul yönünde Gökhan B. idaresindeki 06 CSB 116 plakalı otomobil, Çoban mevkisinde önündeki Fahrettin Ay'ın (61) kullandığı plakasız motosiklete çarptı.

        Motosiklet çarpmanın etkisiyle yaklaşık 150 metre sürüklendi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan motosikletli Ay kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü Gökhan B. gözaltına alındı.

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