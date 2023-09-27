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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 16:10 Güncelleme: 27.09.2023 - 16:21
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "uyuşturucu madde imal ve ticareti"ne yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Koçyazı ve Derelitütüncü mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 15 gram metamfetamin,10 gram esrar, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan şeffaf kilitli poşetler ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli M.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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