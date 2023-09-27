Kiracısının işlettiği pastanenin önüne kum döken iş yeri sahibine para cezası Düzce'de kiracısının işlettiği pastanenin önüne kum döken iş yeri sahibine 30 bin lira ceza kesildi.

Düzce'de kiracısının işlettiği pastanenin önüne kum döken iş yeri sahibine 30 bin lira ceza kesildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "153 Beyaz Masa" üzerinden gelen ihbar üzerine Konuralp bölgesine giden zabıta ekipleri, burada pastane işleten E.Ö'nün iş yerinin önüne yığın halinde kum döküldüğünü belirledi.

Mülk sahibi R.S'nin, kiracısını çıkartmak için böyle yol izlediği iddiasıyla ikili arasındaki anlaşmazlığın mahkemeye taşındığı bilgisini edinen ekipler, "toplumsal hayatın sağlıklı işleyişini engellediği" gerekçesiyle şahsa "Kabahatler Kanunu" kapsamında 30 bin lira para cezası uyguladı.

Ekiplerin, kumu kaldırması için R.S'ye iki gün süre tanıdığı öğrenildi.