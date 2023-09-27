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        Düzce Valiliğinden açıklama

        Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, "Milletimizin azim ve kararlığıyla bastırılan alçak 15 Temmuz kalkışmasında şehadete yürüyen şehitlerimizin adları ve aziz hatıraları, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu ile Düzce 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde yaşatılmaya devam edilecektir." denildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 19:55 Güncelleme: 27.09.2023 - 21:26
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        Düzce Valiliğinden açıklama
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        Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, "Milletimizin azim ve kararlığıyla bastırılan alçak 15 Temmuz kalkışmasında şehadete yürüyen şehitlerimizin adları ve aziz hatıraları, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu ile Düzce 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde yaşatılmaya devam edilecektir." denildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yüce milletimizin azim ve kararlılığı ile bastırılan alçak 15 Temmuz kalkışmasında şehadete yürüyen şehitlerimizin adları ve aziz hatıraları, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu ile Düzce 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde yaşatılmaya devam edilecektir. Bu vesileyle aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunar, şehitlerimizin yüce milletimize emanetleri olan şehit yakınları ve gazilerimize sağlık ve huzur dileriz."

        - Ticaret ve Sanayi Odası'ndan açıklama

        Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık da yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medya üzerinden Düzce Valisi Selçuk Aslan'a yöneltilen eleştirilerin haksız olduğunu belirtti.

        Bıyık, lisenin isminin, Düzce Lisesi Mezunları ve kamuoyunun talepleri üzerine değiştirildiğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

        "Bu değişim, asla çeşitli sosyal medyalarda gündeme geldiği gibi 15 Temmuz şehitlerine saygısızlık amacıyla yapılmamış, Düzce halkının talepleri değerlendirilmiştir. Çeşitli sosyal medya organlarında hakkında haksızca linç kampanyası yürütülen Sayın Valimizin yanında olduğumuzu beyan etme gereği hasıl olmuştur."

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