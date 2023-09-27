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        Düzce'de elektrikli bisikletle motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Düzce'de elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada biri 13 yaşındaki çocuk iki sürücü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 21:24 Güncelleme: 27.09.2023 - 21:32
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        Düzce'de elektrikli bisikletle motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
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        Düzce'de elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada biri 13 yaşındaki çocuk iki sürücü ağır yaralandı.

        Camikebir Mahallesi 659 Bulvarı'nda, Saffet Y. (13) idaresindeki elektrikli bisiklet ile Muhammet Özer yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

        Kazanın ardından yola savrulan sürücüler olay yerine gelen ambulanslara alınarak Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

        Kazada yaralanan sürücülerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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