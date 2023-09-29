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        Gölyaka'da İlköğretim Haftası etkinliklerle kutlandı

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde "İlköğretim Haftası" dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 12:37 Güncelleme: 29.09.2023 - 12:37
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        Gölyaka'da İlköğretim Haftası etkinliklerle kutlandı
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde "İlköğretim Haftası" dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Gölyaka Kaymakamlığı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin Taştepe tarafından çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yunus Emre İlkokulu bahçesinde öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösteriler yapıldı ve şiirler okundu.

        1. sınıf öğrencisi Özgür Ömer Uğurluoğlu, Kaymakam Ali Tuğrul Yıldız ve Belediye Başkanı Yakup Demircan ile günün anısına okul bahçesine ağaç dikti.

        Daha sonra protokol üyeleri ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çekindi.

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