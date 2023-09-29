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        Düzce'de ormanda kaçak kesim yapan 3 kişi fotokapana yakalandı

        Düzce'de ormanlık alanda kaçak kesim yapan 3 kişi, fotokapan sayesinde gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 15:10 Güncelleme: 29.09.2023 - 15:10
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        Düzce'de ormanda kaçak kesim yapan 3 kişi fotokapana yakalandı
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        Düzce'de ormanlık alanda kaçak kesim yapan 3 kişi, fotokapan sayesinde gözaltına alındı.

        Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akçakoca ilçesinde yaban hayatı geçiş güzergahı olan araziye fotokapanlar yerleştirildi.

        Akçakoca Orman İşletme Şefliği Toplu Koruma Ekibince yürütülen kontrollerde, ormanda kaçak kesim yapan kişilerin fotokapan tarafından kaydedildiği belirlendi.

        Kayıtların incelenmesi sonucu 3 kişinin kestikleri ağaçları minibüse yükledikleri görüldü.

        Görüntülerinin tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan şüpheliler hakkında savcılık talimatıyla adli işlem başlatıldı.

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