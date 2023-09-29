Düzce'de sağanak nedeniyle mahsur kalan araçtaki 2 kişi kurtarıldı
Düzce'de sağanak sonucu su biriken yolda mahsur kalan araçtaki 2 kişinin yardımına itfaiye yetişti.
Düzce'de sağanak sonucu su biriken yolda mahsur kalan araçtaki 2 kişinin yardımına itfaiye yetişti.
Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, Düzce Beyköy beldesinde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Caddesi'nde su birikintisine neden oldu.
Rıdvan C. idaresindeki 81 BV 314 plakalı kargo minibüsü su birikintisinde mahsur kaldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki sürücü ve yanındaki kişiyi kurtardı.