Düzce'de cipin belediyeye ait traktöre çarptığı kazada 6 kişi yaralandı
Düzce'de cipin belediyeye ait traktöre çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Düzce'de cipin belediyeye ait traktöre çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Selim B. idaresindeki 61 VT 003 plakalı cip, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Çamköy mevkisinde, refüjde peyzaj çalışması için bulunan belediyeye ait traktöre çarptı.
Kazada, sürücüler ile refüjde peyzaj çalışması yapan işçiler Fatma G, Nurten M, Kezban K. ve Neslihan Ş. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Cipin sürücüsü Selim B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.