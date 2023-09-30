Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Düzce'de konuştu: Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Antalya (Altın Portakal) Film Festivali, 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmaya yönelik bir FETÖ propagandasına sahne kılındı. Devletimizin refleksiyle bu operasyon engellendi ve nihayetinde CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi, film festivalini durdurma kararı aldı." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Antalya (Altın Portakal) Film Festivali, 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmaya yönelik bir FETÖ propagandasına sahne kılındı. Devletimizin refleksiyle bu operasyon engellendi ve nihayetinde CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi, film festivalini durdurma kararı aldı." dedi.

Düzce'ye gelen Kılıç, Vali Selçuk Aslan'ı makamında ziyaret etti. Ardından Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'nde partisince düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Kılıç, yerel seçimlere ülke genelinde kendi adaylarıyla katılacaklarını söyledi.

Türkiye'nin en genç aday listelerini siyasete kazandırma hedefiyle yola çıktıklarını dile getiren Kılıç, Yeniden Refah Partisi'nin, 30 yaşına kadar kadın erkek tüm gençlerin adaylıklarını ücretsiz kabul edeceğini kaydetti.

Kılıç, 31 Mart 2024'ün, yerel yönetimlerde, belediyelerde değişimin tarihi olacağını savunarak, değişimi tetiklemek istediklerini anlattı.

- "Türkiye'de herhangi bir sahne, 15 Temmuz darbe girişiminin propagandasına alet edilemez"

Kılıç, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edilmesine de değinerek, "Antalya (Altın Portakal) Film Festivali, 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmaya yönelik bir FETÖ propagandasına sahne kılındı. Devletimizin refleksiyle bu operasyon engellendi ve nihayetinde CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi, film festivalini durdurma kararı aldı." dedi.

15 Temmuz'un destansı kahramanlık mücadelesinin, o gecenin heyecanları ve hassasiyetlerinin asla istismar edilemeyeceğini vurgulayan Kılıç, "Türkiye'de herhangi bir sahne, 15 Temmuz darbe girişiminin propagandasına alet edilemez. Bu anlamda hassasiyet göstermeyenleri, bu belgesele (Kanun Hükmü) sahip çıkmak suretiyle aslında 15 Temmuz'u yok saymak isteyenleri de kınıyorum. Toplumun vicdanını kanatabilecek konularda ortak akıl ve toplumsal hassasiyetler dışında hareket edilmemesi herkesin hayrına ve yararına olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermeni işgalinden kurtarmasının ardından Ermeni diasporasının kara propaganda yaptığına dikkati çeken Kılıç, şöyle devam etti:

"Azerbaycan 33 yıl boyunca haksız, hukuksuz bir şekilde devam eden Ermeni işgaline göz yumduysa bu sadece can kayıplarının artmaması ve uluslararası alanlarda soruna barışçıl çözüm bulunmasına zemin oluşturulması içindi. Azerbaycan nihayetinde gördü ki uluslararası toplum haktan hukuktan değil, haksız da olsa Ermeni'den yana. Azerbaycan gördü ki uluslararası toplum mağdurdan, mazlumdan yana değil, Ermeni çetelerin katliamlarından yana. Azerbaycan nihayetinde 24 saat içinde de bu çetelerden Karabağ'ı kurtardı."

Kılıç, programın ardından Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.