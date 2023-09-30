Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'deki tarihi Ceneviz Kalesi yabancı turist kafilesini ağırladı

        UNESCO tarafından 2013'te Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Ceneviz Kalesi'ni Güney Kore, Hindistan ve Almanya'dan gelen turist kafilesi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 15:47 Güncelleme: 30.09.2023 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'deki tarihi Ceneviz Kalesi yabancı turist kafilesini ağırladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        UNESCO tarafından 2013'te Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Ceneviz Kalesi'ni Güney Kore, Hindistan ve Almanya'dan gelen turist kafilesi ziyaret etti.

        Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehrin ortasında bulunan, 38 kilometrelik sahil şeridine sahip ilçe, yakın çevreden gelen tatilcilerin yanı sıra yabancı turistlerin de uğrak mekanları arasında yer alıyor.

        Güney Kore, Hindistan ve Almanya'dan gelen turist kafilesi, ilçe merkezinin 3 kilometre batısındaki falezin kıyısında bulunan Ceneviz Kalesi'ni gezerek tarihi hakkında bilgiler aldı.

        Kafile, kalenin içinde yer alan oturma alanları ile çay bahçelerinde dinlendikten sonra rehberler eşliğinde ilçedeki diğer tarihi ve turistik yerleri gezdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Eski bakan Avni Akyol vefatının 24. yılında mezarı başında anıldı
        Eski bakan Avni Akyol vefatının 24. yılında mezarı başında anıldı
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Düzce'de konuştu:
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Düzce'de konuştu:
        Yuvadan düşen sincap yavrusu özenli bakımla hayata tutundu
        Yuvadan düşen sincap yavrusu özenli bakımla hayata tutundu
        Düzce'de cipin belediyeye ait traktöre çarptığı kazada 6 kişi yaralandı
        Düzce'de cipin belediyeye ait traktöre çarptığı kazada 6 kişi yaralandı
        Düzce'de, sağanak sebebiyle oluşan su birikintisinde mahsur kalan minibüste...
        Düzce'de, sağanak sebebiyle oluşan su birikintisinde mahsur kalan minibüste...
        Düzce'de sağanak nedeniyle mahsur kalan araçtaki 2 kişi kurtarıldı
        Düzce'de sağanak nedeniyle mahsur kalan araçtaki 2 kişi kurtarıldı