Eski bakan Avni Akyol vefatının 24. yılında mezarı başında anıldı

Kültür Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yapan siyasetçi, eğitimci Avni Akyol'un vefatının 24. yılında memleketi Düzce'de kabri başında anma töreni düzenlendi.

Düzce Şehir Mezarlığı'ndaki anma törenine, Akyol'un ailesinin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, eski Milli Eğitim Müdürü Recep Sezer, Avni Akyol İlkokulu, Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Kırbaç, Akyol'un bakanlığı döneminde öğretmenlik hayatına başladığını belirterek, "Bu hüzünlü yıl dönümünde o gününde hatırlamış oluyorum. Geride kalan meslektaşları olarak ve kıymetli öğrencilerimizle bize düşen ise bu devlet adamının başından sonuna ülkesi için neler yaptığını ve hangi idealleri taşıdığını hatırlamak. Bu gayretli çalışmaları sonucunda da hem doğup büyüdüğü şehrine hem de bu güzel ülkeye neler kazandırdığını, bu anma günü vesilesiyle daha kuvvetli şekilde yaşıyoruz. Bundan sonraki senelerde de yaşatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Burçin Sarıcan ise Akyol'un, devlet adamlığını en üst seviyede yaşamış ve aynı zamanda çok entelektüel kimliğe sahip bir şahsiyet olduğunu vurguladı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından tören sona erdi.