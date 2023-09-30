Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Eski bakan Avni Akyol vefatının 24. yılında mezarı başında anıldı

        Kültür Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yapan siyasetçi, eğitimci Avni Akyol'un vefatının 24. yılında memleketi Düzce'de kabri başında anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 15:55 Güncelleme: 30.09.2023 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski bakan Avni Akyol vefatının 24. yılında mezarı başında anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yapan siyasetçi, eğitimci Avni Akyol'un vefatının 24. yılında memleketi Düzce'de kabri başında anma töreni düzenlendi.

        Düzce Şehir Mezarlığı'ndaki anma törenine, Akyol'un ailesinin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, eski Milli Eğitim Müdürü Recep Sezer, Avni Akyol İlkokulu, Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı.

        Kırbaç, Akyol'un bakanlığı döneminde öğretmenlik hayatına başladığını belirterek, "Bu hüzünlü yıl dönümünde o gününde hatırlamış oluyorum. Geride kalan meslektaşları olarak ve kıymetli öğrencilerimizle bize düşen ise bu devlet adamının başından sonuna ülkesi için neler yaptığını ve hangi idealleri taşıdığını hatırlamak. Bu gayretli çalışmaları sonucunda da hem doğup büyüdüğü şehrine hem de bu güzel ülkeye neler kazandırdığını, bu anma günü vesilesiyle daha kuvvetli şekilde yaşıyoruz. Bundan sonraki senelerde de yaşatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Burçin Sarıcan ise Akyol'un, devlet adamlığını en üst seviyede yaşamış ve aynı zamanda çok entelektüel kimliğe sahip bir şahsiyet olduğunu vurguladı.

        Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından tören sona erdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        Szymanski göz dolduruyor!
        Szymanski göz dolduruyor!
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        İstanbul'da "Pes" dedirten mekan! Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        İstanbul'da "Pes" dedirten mekan! Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Düzce'deki tarihi Ceneviz Kalesi yabancı turist kafilesini ağırladı
        Düzce'deki tarihi Ceneviz Kalesi yabancı turist kafilesini ağırladı
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Düzce'de konuştu:
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Düzce'de konuştu:
        Yuvadan düşen sincap yavrusu özenli bakımla hayata tutundu
        Yuvadan düşen sincap yavrusu özenli bakımla hayata tutundu
        Düzce'de cipin belediyeye ait traktöre çarptığı kazada 6 kişi yaralandı
        Düzce'de cipin belediyeye ait traktöre çarptığı kazada 6 kişi yaralandı
        Düzce'de, sağanak sebebiyle oluşan su birikintisinde mahsur kalan minibüste...
        Düzce'de, sağanak sebebiyle oluşan su birikintisinde mahsur kalan minibüste...
        Düzce'de sağanak nedeniyle mahsur kalan araçtaki 2 kişi kurtarıldı
        Düzce'de sağanak nedeniyle mahsur kalan araçtaki 2 kişi kurtarıldı