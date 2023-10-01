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        Eğitimlerle bilinçlenen girişimci kadınlar afetlere hazırlanıyor

        ÖMER ÜRER - Düzce'de hayata geçirilen proje kapsamında ilk yardım, çadır kurma, kriz yönetimi eğitimlerine katılan girişimci kadınlar, deprem ve sel başta olmak üzere olası afetlere karşı bilinçlendiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 11:00 Güncelleme: 01.10.2023 - 11:34
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        Eğitimlerle bilinçlenen girişimci kadınlar afetlere hazırlanıyor
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        ÖMER ÜRER - Düzce'de hayata geçirilen proje kapsamında ilk yardım, çadır kurma, kriz yönetimi eğitimlerine katılan girişimci kadınlar, deprem ve sel başta olmak üzere olası afetlere karşı bilinçlendiriliyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede gönüllü yardım faaliyetlerine katılan Düzce Kadın Emeği Merkez üyesi kadınlar, bazı konularda eksikliklerinin olduğunu belirledi.

        Bölgeden döndükten sonra hem eksikliklerini tamamlamak hem de deprem ve sel anlamında riskli bölgede yaşadıkları için afetlere karşı bilinçli hale gelmek isteyen kadınlar, durumu Düzce Kadın Emeği Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Nermin Alayıldız'a iletti.

        Çalışma başlatılarak kadınların öncülüğünde Düzce Valiliği ve AFAD'ın onayıyla "Afetin Ardından Anne Eli" projesi hayata geçirildi.

        Proje kapsamında Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi Müdürlüğü tarafından Kadın Emeği Merkezi'nde afet eğitimi verilmeye başlandı.

        Eğitimlerde, ilk yardım, çadır kurma, kriz yönetimi ve afet sonrası yapılacaklar hakkında bilgilendirilen kadınlar, afetlere hazırlanıyor.

        - "Ev hanımlarımızı ve diğer kadınlarımızı da eğitimlere dahil edeceğiz"

        Nermin Alayıldız, AA muhabirine, kısa süre önce Türkiye'de, Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin yaşandığını söyledi.

        Kadınlar olarak bilinçlenerek afetlere karşı hazır olmak istediklerini dile getiren Alayıldız, "Kadın depreme karşı bilinçli olursa bütün ev halkı bilinçli olur diye düşünerek eğitim almak istedik. 'Deprem bölgesinde yaşayanlar için olmazsa olmaz' düşüncesiyle hayata geçirilen projemiz inşallah her ilimize örnek olur." diye konuştu.

        Alayıldız, afet eğitiminin önemine işaret ederek, "Şu anda 40 kadın girişimcimiz ve 4 kadın kooperatifinin üyeleri eğitimlere katılıyor. Eğitimler belli periyotlarda devam edecek. Bundan sonraki süreçte halkımızdan da katılımlar planlıyoruz. Kentteki sivil toplum kuruluşlarını da projeye katarak ev hanımlarımızı ve diğer kadınlarımızı da eğitimlere dahil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        - "Artık kendi başıma çadır kurabilirim"

        Girişimci kadınlardan 55 yaşındaki Emel Terzioğlu da eğitimlerin çok faydalı olduğunu dile getirerek, "Bundan sonra deprem anında ne yapacağımı biliyorum. Artık kendi başıma çadır kurabilirim." dedi.

        Projeye destek veren AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ise kentin afet bölgesinde yer aldığına dikkati çekerek, riskli bölgede yaşadıklarını, bu tarz eğitimlerde alınacak temel bilgilere herkesin sahip olması gerektiğini kaydetti.

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