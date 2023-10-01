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        Belediye personelinden Dünya Yaşlılar Günü'nde 65 yıllık evli Ilgaz çiftine ziyaret

        Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekibi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 65 yıldır evliliklerini sürdüren Zakire ve Nizamettin Ilgaz çiftine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 13:00 Güncelleme: 01.10.2023 - 13:22
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        Belediye personelinden Dünya Yaşlılar Günü'nde 65 yıllık evli Ilgaz çiftine ziyaret
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        Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekibi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 65 yıldır evliliklerini sürdüren Zakire ve Nizamettin Ilgaz çiftine ziyarette bulundu.

        Belediyedan yapılan açıklamaya göre, oğlu ve geliniyle yaşayan Zakire (83) ve Nizamettin Ilgaz'ın (86) evlerine misafir olan belediye personeli, yaşlı çifte Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün selamlarını iletti.

        Ekiplerle sohbet eden Nizamettin Ilgaz, berberlik mesleğini sürdürürken 2018'de eşinin Alzheimer'a yakalandığını, eşine daha iyi bakabilmek ve sürekli yanında olabilmek için dükkanını kapattığını anlattı.

        Eşiyle tanışma hikayesini de ekiplerle paylaşan Ilgaz, "O zamanlar telefon yok, araba yok. Bir düğünde arkadaşımın ablasının vasıtasıyla gördüm. Birkaç kere daha gittik geldik görüştük, aşık oldum. Dükkanı kapattıktan sonra gece yarısı bisikletle Yukarı Karaköy’e giderdim. Birçok şey yaşadık, sonunda evlendik. İkisi kız 3 çocuğumuz var." ifadesini kullandı.

        Ilgaz, yeni evlenenlere ve evleneceklere tavsiyelerde de bulunarak, şunları kaydetti:

        "Severek evlensinler, evlenmeden önce birbirlerini tanısınlar ve anlamaya çalışsınlar. O şekilde çok mutlu olurlar. 65 sene boyunca biz birbirimize danışmadan iş yapmadık. Eşimin rızasını alarak yaptım her şeyi. 65 yılımız çok güzel geçti. Pişman olduğum hiçbir şey yok. Dünyaya bir daha gelsem aynı ahlak üzerine yine eşimle beraber olmayı isterim. Zorluklar yaşadık çok şey gördük ama birbirimizi hiç bırakmadık."

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