AK Parti Gölyaka İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Necati Çakmak atandı
AK Parti Gölyaka İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına atanan Necati Çakmak ve yönetimi, düzenlenen programla tanıtıldı.
AK Parti Gölyaka İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına atanan Necati Çakmak ve yönetimi, düzenlenen programla tanıtıldı.
Gölyaka Belediyesi Sosyal Tesisleri'ndeki programa, Belediye Başkanı Yakup Demircan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, İl Genel Meclisi Üyesi İbrahim Keleş ve ilçe teşkilatı katıldı.
Programda yeni başkan Necati Çakmak ve yeni yönetimi partililere tanıtıldı.
İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu, Necati Çakmak, Batukan Çakmak, Fevzican Aydın, Mehtap Karduz, Tunahan Özdoğan, Oğuzhan Bal, İlknur Gökçe, Yunus Emre Demir, Mehmet Yiğit Arı, Çağatay Çiçek ve Sultan Akın'dan oluştu.