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        Yığılcaspor Başkanı Uğurcan Çamlı, güven tazeledi

        Düzce Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Yığılcaspor'da olağan genel kurul gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 15:56 Güncelleme: 01.10.2023 - 15:56
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        Yığılcaspor Başkanı Uğurcan Çamlı, güven tazeledi
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        Düzce Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Yığılcaspor'da olağan genel kurul gerçekleştirildi.

        Yığılca Belediyesi Şehir Parkı'nda düzenlenen genel kurulun açılışında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Genel kurul tutanaklarının imzalanmasının ardından başkanlık divanına üyeler tarafından yetki verildi.

        Tek liste ile gidilen seçimde Yığılcaspor Başkanı Uğurcan Çamlı, yeniden başkanlığa seçildi.

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