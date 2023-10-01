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        Düzce'de dereye yuvarlanan kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde iş makinesi yüklü kamyonun yaklaşık 50 metre yükseklikten dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 19:51 Güncelleme: 01.10.2023 - 20:01
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        Düzce'de dereye yuvarlanan kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde iş makinesi yüklü kamyonun yaklaşık 50 metre yükseklikten dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Yedigöller yolunda seyreden sürücüsü öğrenilemeyen 81 ABA 671 plakalı iş makinesi yüklü kamyon, Dirgine sapağında kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten Zonguldak'ın Devrek ilçesi sınırındaki dereye yuvarlandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada kamyonda bulunan iş makinesi operatörü Necmettin Çalışkan olay yerinde hayatını kaybetti, Cengiz G. ise yaralandı.

        Ekiplerce vatandaşların yardımıyla çıkarılan yaralı, ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

        Çalışkan'ın cenazesi ise UMKE ve AFAD ekiplerince yola kadar taşınarak ambulansa konuldu.

        Kazada başka ölen ya da yaralananın olma ihtimaline karşı ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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