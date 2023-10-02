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        Düzce'de hastanenin çocuk acil servisi, gönüllü gençlerin çocukluk hayalleriyle süslendi

        ÖMER ÜRER - Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri ve Gençlik Merkezi gönüllüsü gençler, tedavi için hastaneye gelen çocukların korku ve streslerini yenebilmeleri için acil servisin duvarlarına çizgi film karakterleri, hayvan figürleri ve doğa resimleri çizdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 11:32 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:37
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        Düzce'de hastanenin çocuk acil servisi, gönüllü gençlerin çocukluk hayalleriyle süslendi
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        ÖMER ÜRER - Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri ve Gençlik Merkezi gönüllüsü gençler, tedavi için hastaneye gelen çocukların korku ve streslerini yenebilmeleri için acil servisin duvarlarına çizgi film karakterleri, hayvan figürleri ve doğa resimleri çizdi.

        Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin bir bölümünün, Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisi'ne çevrilmesi üzerine, tedaviye gelen çocukların korku ve tedirginliklerini yenmelerini ve daha mutlu sağlık hizmeti almalarını sağlamak amacıyla Sağlık İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Çocukluk hayallerimizi çiziyoruz" projesi hazırlandı.

        Bu kapsamda Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri ve Gençlik Merkezi gönüllüsü gençler, acil servisin duvarlarını, çizgi film karakterleri, hayvan figürleri ve doğa resimleriyle süsledi.

        - "Gençlerimiz hiç düşünmeden 'Hemen başlayalım.' dedi"

        Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, AA muhabirine, Sağlık İl Müdürlüğünün böyle bir hizmeti kente kazandırdığı için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

        Sağlık Müdürlüğü ile birçok projede birlikte çalıştıklarına değinen Yazıcı, çocuk acil bölümünün açılmak üzere olduğunu, sağlık ekipmanları ve iç mefruşatının hazır hale getirildiğini söyledi.

        Yazıcı, gönüllü gençler ve öğrencilerle servisi renklendirmek istediklerini anlatarak, "Çocuklarımız buraya şifa aramaya geldiğinde korkuyu, stresi biraz daha az hissetsinler diye gönüllü gençlerimizin hayal dünyasındaki çizgi filim kahramanları ve güzel objelerle alanı güzelleştirmek istedik." diye konuştu.

        Gençlerin hastanede yaklaşık 10 gün süreyle çalışma yaptıklarını belirten Yazıcı, "Mimarlar topluluğumuz vardı, bu yıl güzel sanatlar ile resim bölümünü de aldık aramıza. Sağlık Müdürlüğümüzün çalışmalarını biliyorduk ve projemizi geliştirdik. Gençlerimiz hiç düşünmeden 'Hemen başlayalım.' dedi. Bitirmek üzereyiz. Bu güzel projede çalışma fırsatı verdiği için İl Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

        - "Projede yer almak çok keyifli ve eğlenceli"

        Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Şükran Gediz, projeden haberdar olur olmaz kendisinin de çalışmaya dahil olduğunu belirterek, "Gerçekten çok güzel bir proje. Şu an çok mutluyum. Bayağı güzel ilerleme kaydedildi." dedi.

        Resim Bölümü öğrencisi Melek Öztürk de çalıştıkları ortamın keyif verdiğini ve sıkılmadıklarını vurgulayarak, "Hastaneye şifa bulmak için gelen çocuklarımızın içlerinin açılacağını umuyoruz. Hastane ortamı soğuk oluyor. Yaptığımız çizimlerle belki dikkatleri dağılır. Projede yer almak çok keyifli ve eğlenceli." ifadesini kullandı.

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