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        Düzce'deki fabrikada fındık ayıklama işinde 70 kadın çalışıyor

        ÖMER ÜRER - Düzce'nin Yığılca ilçesinde fındık ayıklama işlemi yapılan fabrikada çalışan kadınlar, ürünün kalitesinin düşmemesi için yoğun mesai harcıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:32 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:59
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        Düzce'deki fabrikada fındık ayıklama işinde 70 kadın çalışıyor
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        ÖMER ÜRER - Düzce'nin Yığılca ilçesinde fındık ayıklama işlemi yapılan fabrikada çalışan kadınlar, ürünün kalitesinin düşmemesi için yoğun mesai harcıyor.

        Bölgede yaşayanların yüzde 80'inin geçimini sağladığı fındık, bahçeden toplandıktan sonra fabrikaya getirilerek kadınların elinde işleme alınıyor.

        Günde 130 ton fındık ayıklama işlemi yapılan fabrikada, kadınlar fındığın kalitesinin düşmemesi için büyük uğraş veriyor.

        Fabrikada çalışan yaşları 18 ila 60 olan 70 kadın, ürünün içindeki yabancı maddeleri, taşı, toprağı ve çürük fındıkları ayıklıyor.

        Ürüne değer katan kadınlar, hem aile bütçelerine katkıda bulunuyor hem de kaliteli ürünün iç ve dış pazarda yer almasında rol oynuyor.

        - "Kadın istihdamına önem veriyoruz"

        Fabrikada 15 yıldır usta başı olarak çalışan Sabahat Er (46), kadınların el becerilerin yüksek olduğunu söyledi.

        Er, kadınların çalışarak hem ürüne değer kattığını hem de ev ekonomilerine destek sağladığını anlattı.

        Üretim sorumlusu Yaşar Keskin de bölgede yaşayanların geçimlerini fındıkçılıktan sağladığını belirterek, Yığılca'nın bölgenin yüksek rekolteye sahip ilçelerinin başında geldiğini kaydetti.

        Fabrika yönetimi olarak kadın istihdamına önem verdiklerini vurgulayan Keskin, "Üretimden paketlemeye kadar kadın personele iş imkanı sunuyoruz." dedi.

        Fabrika sahibi genç girişimci Selami Savaş ise kadının olduğu yerde bereketin olduğuna dile getirerek, "Kadınlarımız her zaman başımızın tacı. Onlara güzel bir çalışma ortamı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Devletimiz kadın istihdamı konusunda bizlere öncelik ve kolaylık sağlıyor. Bu imkanları sağladıkları için çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

        - "Kadınlar gerçekten çok çalışkan"

        İşçilerden 51 yaşındaki Sevda Şimşek de fabrikada neredeyse ellerinin değmediği iş olmadığını belirterek, "Özellikle fındık kırımı ve temizlenmesinde çalışıyoruz. Burada hazırladığımız fındık dış devlete de gidiyor, Türkiye'de de kullanılıyor. Kadınlar gerçekten çok çalışkan. Evin yükünü bir kadın yüklenebiliyor. Bu şekilde çalışan kadınlar tanıyorum. Kadın gerçekten çok özverili ve yetenekli. İŞKUR'un her işinde çalıştım. Sağlanan imkanlarla her kurumda çalıştım. Bu şekilde çalışmak çok güzel. Hem evimize hem de ülkemize yararlı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

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