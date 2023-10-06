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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Düzce'de operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 17:31 Güncelleme: 06.10.2023 - 17:31
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Düzce'de operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu Bahçeşehir bölgesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

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