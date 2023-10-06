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        Düzce'de İlahiyat Fakültesi Uygulama Camisi ibadete açıldı

        Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uygulama Camisi ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 17:40 Güncelleme: 06.10.2023 - 17:53
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        Düzce'de İlahiyat Fakültesi Uygulama Camisi ibadete açıldı
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        Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uygulama Camisi ibadete açıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve dualarla başlayan programda, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Karagöz, İlahiyat Fakültesi Uygulama Camisi'nin yapım süreciyle ilgili bilgiler paylaştı. Daha sonra İl Müftüsü Osman Aydın tarafından yapılan duanın ardından camide ilk cuma namazı kılındı.

        Programa, Vali Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katılım sağladı.

        Hayırseverlerin yardımlarıyla inşa edilen, Diyanet İşleri Başkanlığının da önemli oranda bütçe desteğinde bulunduğu camiye, İl Müftülüğü ile Düzce Üniversitesi de altyapı ve çevre düzenlemeleri çalışmalarına katkı sağladı.

        Caminin resmi açılışı ise daha sonra gerçekleştirilecek.

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