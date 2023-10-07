Yığılca'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ziyaretler gerçekleştirildi Düzce'nin Yığılca ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları ziyaret edildi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları ziyaret edildi.

İlçe Müftüsü İbrahim Arvasi, ilçedeki din görevlileriyle gerçekleştirdiği ziyaretlerde, kurum yetkililerine Diyanet İşleri Başkanlığının haftaya özel yayını "Hz. Peygamber, İman ve İstikamet" isimli eseri hediye etti.

Kurum ziyaretlerini değerlendiren Arvasi, "Her kurumumuz bizler için çok değerli ve baş tacımızdır. Kurumsal münasebetleri daha diri ve sıkı tutarak biz de işleyiş ve faaliyetlerin icrası ve aşamalarında yapılabilecekler anlamında elimizden gelen desteği vermeye hazırız." dedi.